Her Kızımız Bir Yıldız Projesi’nin yıldızları İstanbul’da

Her Kızımız Bir Yıldız bursiyerleri “2015 yaz buluşması” kapsamında, Dolmabahçe Sarayı, Koç Müzesi, İstanbul Modern Müzesi ve Miniatürk’ü ziyaret ederek İstanbul’un sosyal ve kültürel zenginliklerini daha yakından tanıma fırsatı buldu.

Başarılı öğrenciler ayrıca Mercedes-Benz Türk’ün Hoşdere Otobüs Fabrikası’nı uzmanlar eşliğinde gezdiler. Her Kızımız Bir Yıldız projesi, olanakları kısıtlı, ancak çalışkan ve kısa sürede meslek sahibi olmak isteyen ilköğretim okulu mezunu kız öğrencileri mesleki eğitimine teşvik etmeyi amaçlıyor. Her yıl farklı illerden davet edilen öğrenciler, bu yıl Aydın, Çanakkale, Diyarbakır, Kütahya ve Zonguldak’tan seçildiler. 2004 yılında 200 kız öğrenci ile başlayan sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Mercedes-Benz Türk’ün yanısıra yan sanayi firmaları, bayiler ve Mercedes-Benz Türk çalışanlarının da desteği ile bugüne kadar 3 bin 500 öğrenciye meslek lisesi ve üniversite bursu verildi. Bugün 200’ü üniversite öğrencisi 1200 kıza burs veriliyor. Ayrıca 20 yıldız kız Mercedes-Benz Türk bünyesinde çalışıyor.

