Hollanda&Türkiye Ticaret Odası, iki ülke arasındaki ticaret hacmini geliştirmeyi hedefliyor

Hollanda & Türkiye Ticaret Odası Genel Başkanı Ethem Emre, iki ülke arasındaki ticaret hacmini geliştirmeyi ve işbirliklerini artırmayı hedeflediklerini söylüyor.

Emre, Hollandalı işadamlarının Türkiye’de, Türk işadamlarının Hollanda’da yaşadıkları sorunlara çözüm üretmek için çalıştıklarını dile getiriyor: “Bizim hedefimiz işbirlikleriyle iki ülke arasındaki ticaret hacmini yılda 500 milyon Euro daha arttırmak. Türkiye’de çeşitli kurumlarla işbirliği protokolleri imzaladık” diyor.

Türkiye’ye yatırım yapan ilk 3 ülkeden biri olan Hollanda’nın Türkiye’ye yaptığı yatırım tutarının 9 milyar Euro hacme ulaştığını aktaran Emre, Türkiye’den Hollanda’ya 3 milyar Euro ihracat, 4 milyar Euro ithalat yapıldığını kaydediyor. Türkiye’de ortak olarak veya bizzat kendi işletmesiyle 2800 Hollandalı firma bulunduğunu, finans sektörü ve lojistik dahil Hollanda’da 300 Türk firmasının faaliyet gösterdiğini kaydeden Ethem Emre’nin verdiği bilgilere göre; 18 milyon nüfusa sahip Hollanda’da 500 bin Türk nüfusu yaşıyor. Simit Sarayı, Yataş gibi Türk markalarının yerleştiği, Avrupa’nın ticaret merkezi Hollanda’nın yıllık ihracatının 550 milyar Euro civarında olduğunu paylaşan Emre, “Hollanda’da 30 bin Türk işletmemiz var, bunların yıllık ciroları 3 milyar Euro’ya yakın. Bu işletmelerin en az 2 bini Türkiye ile bağlantılı iş yapan firmalar. Birçok yabancı kuruluş, Avrupa ile ticaretini Hollanda üzerinden yürütüyor, Rotterdam Limanı bu konuda büyük bir işleve sahip” diye konuşuyor.

Türk öğrencilerin Hollanda’da eğitimi tercih ettiğine de değinen Emre, şunları anlatıyor: “Gemi sanayisi alanında Türkiye’ye Hollanda’dan sipariş geliyor. Türkiye’den Hollanda’ya ağırlıklı olarak gıda ve tekstil ihracatı sözkonusu. Hollanda’dan Türkiye’ye ise tarımsal ürünler geliyor. Özellikle tavuk çiftlikleri, kesimhaneler, seracılık ve tohum anlamında Hollandalılar’ın Antalya bölgesinde kurduğu tesisler mevcut.”