Huawei’den “Gelecek İçin Tohumlar” Türkiye’de

Huawei’nin küresel bazda bilgi ve iletişim teknolojilerine yatırım niteliğindeki kurumsal sosyal sorumluluk projesi Seeds For Future (Gelecek İçin Tohumlar) çerçevesinde, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden seçilen 15 öğrenci, Çin’de farklı bir eğitim ve bilişim deneyimi yaşamaya hazırlanıyor.

Projenin tanıtımı, ilgili kamu kurumlarının temsilcileri ve üniversitelerin katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi. Proje, “Orta Doğu Teknik Üniversitesi”, “İstanbul Teknik Üniversitesi”, “Gazi Üniversitesi” ve “Yıldız Teknik Üniversitesi” işbirliğiyle başlatıldı. Huawei Türkiye Kamu Kurumları İletişim Direktörü Hakan Bakır, Huawei’nin, küresel düzeydeki sosyal sorumluluk projesini bu yıl Türkiye’ye taşıdığını söyledi. Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müşavirliği Müsteşarı Zhu Guangyao projenin aynı zamanda iki ülke arasındaki dostluk açısından da oldukça önemli olduğunu vurguladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Genel Müdürü Prof.Dr. Ertuğrul Karaçuha bu tür projelerin artarak, yoğun şekilde devam etmesini, içtenlikle dilediğini belirtti. Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mesut Güner, ”Bu proje aslında bir süreklilik yatırımıdır ve unutmamak gerekir ki yatırımların en iyisi insana ve eğitime yapılan yatırımdır” dedi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof.Dr. Ayşegül Daloğlu, projenin dil ve kültür özelindeki anlamına dikkat çekti. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. M. Ali Akçayol, ”Ülkemizdeki teknoloji sektörüne de katkı sağlayacak olan bu programın ileride daha çok üniversite ile devam etmesini diliyorum” dedi.