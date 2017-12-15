HUG yeni girişimcileri bekliyor

Türkiyeli genç girişimciler için harekete geçerek iki ayrı destek programı açan Hamdi Ulukaya Girişimi (HUG), yeni başvuruları almaya hazırlanıyor. Başvurular arasından seçilecek 24 girişimci adayı ve 6 startup, Türkiye’deki eğitimlerin ardından alanında uzman mentorlarla bir araya gelmek ve deneyim kazanmak üzere ABD’deki girişimcilik kampına katılacaklar.

HUG Startup Destek Programı başvuruları, 15 Aralık 2017 ile 20 Ocak 2018 arasında yapılabilecek. Bir girişim fikri olan ve bunu hayata geçirmek için destek arayan gençlere yönelik olan, HUG Girişimci Adayı Destek Programı başvuruları ise 13 Ocak-18 Şubat 2018 arasında alınacak. Başvurular, www.ulukayagirisimi.com üzerinden yapılabilecek. Chobani markasıyla ABD’de gıda sektörünün en büyükleri arasına giren İşadamı Hamdi Ulukaya, geçtiğimiz yaz ilk dönem katılımcıları ağırlayan program hakkında açıklamalarda bulundu: “HUG’da amacım, benim yaptığımın Türkiye’nin her köşesinden her insan tarafından yapılabileceğini anlatabilmek.”