Hüseyin Aydın: “Kredilerde sektör lideriyiz”

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Banka’nın 2016 yılının ilk yarısında da olumlu performansını sürdürdüğünü belirterek, “Bilançomuz, kredi ağırlıklı olarak istikrarlı şekilde büyümektedir.

Tarım başta olmak üzere reel sektöre desteğimizi her geçen gün artırıyoruz. Sunmakta olduğumuz bankacılık hizmetlerine kolay erişimi mümkün kılmak için şubelerimiz ile internet, ATM ağı ve çağrı merkezi gibi şube dışı hizmet noktalarımızı geliştirmeye devam ediyoruz” dedi.

Yılın ilk yarısında yüzde 8 oranında artışla 201 milyar TL’yi aşan nakdi krediler ve yaklaşık 68 milyar TL tutarındaki gayri nakdi krediler ile toplam kredi büyüklüğünün 269 milyar TL’ye ulaştığını belirten Hüseyin Aydın, “Ziraat Bankası, nakdi, gayri nakdi ve toplam kredi bazında bankacılık sektörünün en büyük bankası konumundadır. Aktif toplamının yaklaşık yüzde 63’ünün kredilerden ve bu büyüklüğün yaklaşık yüzde 75’inin kurumsal kredilerden oluşması, reel sektörü destekleyen krediler ağırlıklı büyüme stratejilerimizin bir sonucudur” dedi.

