İÇDAŞ 384 kişiyi meslek sahibi yaptı

Çanakkale Biga’da çelik, enerji, tersane ve lojistik alanında hizmet veren İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş. (İÇDAŞ) mesleki eğitim ve eğitimli işgücüne verdiği önemi uygulanan projelerle ortaya koyuyor.

İSO 500 sıralamasında Türkiye’nin 6’ıncı büyük sanayi kuruluşu olan İÇDAŞ, 2011 yılından beri uygulanan Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri’10 Projesi ile 384 kişiye meslek kazandırdı. Açılan 22 kursta meslek sahibi olan 384 kişinin 281’i İÇDAŞ’ta çalışmaya başladı. UMEM Beceri’10 Projesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB-ETÜ) arasında imzalanan protokol kapsamında sürdürülüyor.

Ülke genelinde süren projede Çanakkale’de İÇDAŞ öncülük ediyor. Ağır sanayi alanında üretimini sürdürerek Türkiye ekonomisine, ihracatına büyük değerler katan İÇDAŞ, mesleki istihdam için de öncülük ediyor. İÇDAŞ İnsan Kaynakları Müdürü Hatice Ümit Aksoy, toplumsal sorumluluğun gereği olarak UMEM Beceri’10 Projesi’nde yeraldıklarını ifade etti. Aksoy, Çanakkale’de İÇDAŞ’ın ortaya çıkardığı direkt istihdamın 5500 olduğunu hatırlatarak “2011 yılından beri sürdürülen UMEM projesinde 384 kişiye mesleki eğitim verdik. Bunların 281’i şu anda İÇDAŞ’ta çalışıyor. Diğerleri ise farklı firmalarda istihdam edildi. Üretimimizde eğitimli çalışanlar yeralıyor. Mesleki eğitimin, donanımın önemine inanıyoruz. İşsizliğe karşı mesleki eğitimi destekliyoruz” dedi.