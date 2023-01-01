İDO ile İTÜ’den işbirliği

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi ile İDO, feribotların egzoz emisyonlarının ölçümünde işbirliği yapma kararı aldı.

Uzmanlar, taşınan yüke ve yapılan işe göre salınan emisyon miktarı açısından değerlendirildiğinde, deniz taşımacılığının en temiz taşımacılık türü olduğu konusunda hemfikir.

Özellikle Marmara Denizi’nde bulunan limanlar ve İstanbul Boğazı yerleşim yerlerine çok yakın olduğu için bölgedeki deniz trafiği yoğunluğunun lokal kirlilik sorunlarına yol açmaması yönünde tedbirler almanın önemi büyük.

İDO ile İTÜ işbirliğiyle İDO filosunda yeralan gemilerin emisyon ölçümleri yapılıyor, iki kurum, çevresel açıdan bir risk faktörü oluşmaması için birlikte çalışıyor.