IFC’den Türkiye’ye 1.8 milyar dolar rekor yatırım

Dünya Bankası Grubu üyesi IFC, 2015 mali yılında Türkiye’de rekor düzeyde yatırım gerçekleştirdi.

Özel sektör şirketlerini, kamu-özel sektör ortaklık projelerini ve belediyeleri destekleyen IFC’nin temin ettiği finansman ve yatırımlar, Türkiye’nin kalkınma hedeflerine katkıda bulunacak. IFC yatırımları, sürdürülebilir enerji, altyapı yatırımları ve sürdürülebilir şehircilik, sermaye piyasaları gelişimi konularına ve Türk şirketlerinin rekabetçi gücünü artırarak, yurt içi ve yurtdışındaki operasyonlarını desteklemeye odaklandı. 30 Haziran 2015’te sona eren mali yılda IFC Türkiye’de 28 projeye toplam 1.3 milyar dolar tutarında uzun vadeli finansman ve sermaye yatırımı gerçekleştirdi. Geçtiğimiz mali yıla göre yaklaşık iki katına çıkan bu miktarın yaklaşık 500 milyon doları diğer finansal kurumlardan sendikasyon olarak temin edildi. Buna ilave olarak IFC toplam 530 milyon dolarlık kısa vadeli ticaret finansmanı sağladı. Toplam 4.3 milyar dolar tutarında bir portföy büyüklüğü ile Türkiye halihazırda IFC’nin en fazla yatırım yaptığı üçüncü ülke konumunda bulunmayı sürdürüyor.