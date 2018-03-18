IFS, WIN EURASIA’da geleceğin fabrikalarını anlatacak

Dünyanın lider kurumsal yazılım firmalarından IFS, işletmeleri geleceğe hazırlayan ve dijital dönüşümde kilit rol oynayan IFS ERP, IIoT, BI ve Mobil çözümlerini Avrasya Bölgesi'nin en büyük endüstri fuarı WIN Eurasia’da katılımcılar ve ziyaretçilerle paylaşacak.

Bu yıl aynı çatı altında buluşan WIN EURASIA Metalworking ve WIN EURASIA Automation fuarları 15-18 Mart 2018 tarihleri arasında İstanbul-Tüyap Fuar Alanı’nda düzenlenecek.

IFS, WIN Eurasia kapsamında Digital Factory & IIoT özel alanındaki E120 nolu stantta ziyaretçilerini ağırlayacak. IFS ayrıca fuar kapsamında düzenlenecek panelde “Endüstri 4.0’da ERP’nin Rolü” konulu bir sunum da gerçekleştirecek. IFS COO-IFS Kurumsal Operasyonlar Direktörü Mete Yücel tarafından gerçekleştirilecek sunum, 16 Mart 2018 Cuma günü Karadeniz Salonu’nda saat 15.20’de başlayacak.

Durmazlar Makina, Baykal Makina, Dener Makina, Nukon Makina gibi makina ve imalat sektörünün öncülerinin süreçlerini yönetmek için tercih ettiği, ERP’nin lider oyuncularından olan IFS, geleceğin fabrikaları için geliştirilmiş yeni çözümleri ve uygulama örnekleri hakkında bilgi verecek. IFS, fuar ziyaretçileri ile Endüstriyel Nesnelerin İnterneti- IIoT, İş Zekası ve Analitik, Büyük Veri, Bulut tabanlı hizmetler, IFS IoT Business Connector ve IFS Lobby ile Entegre BI çözümlerine yönelik detaylı bilgi paylaşımında bulunacak.