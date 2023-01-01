IFS, WorkWave satın alımıyla ‘Servis Yönetimi’ndeki liderliğini pekiştirdi

IFS artık hangi ölçekte, hangi operasyonel karmaşıklık seviyesinde, hangi dikey endüstride ya da coğrafi lokasyonda olursa olsun, servis sektöründeki tüm işletmeler için dünya lideri ‘Servis Yönetimi’ yazılım çözümleri sunacak.