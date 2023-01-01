IFTV’ın açılışını Fikri Işık ve Numan Kurtulmuş yaptı
Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) ve CEO Event tarafından düzenlenen, T.C. Ekonomi Bakanlığı, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Tanıtım Fonu desteğiyle ulusal yayıncılık sektörünü uluslararası alana taşıyan “IFTV - Uluslararası İstanbul Film ve Televizyon Forum ve Fuarı” gerçekleşti. 28-30 Eylül tarihlerinde devam eden IFTV'nin açılışını Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş yaptı.
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Bugün Türk dizileri yüze yakın coğrafyada izleniyor. Türk kültürünün, geleneğinin, örfünün ve ananesinin dünyaya tanıtılmasında paha biçilmez bir fırsat sunuyor. Değerlerimizin tüm dünyaya pazarlanmasında önemli bir güç. Bugün 250 milyon dolarlık ihracat hacmine sahip. Kültürel zenginliğimizin ihracatçısı sizlersiniz. Biz de Hükümet olarak bu çalışmaları destekliyoruz” açıklamasında bulundu.
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Bugün Türk dizileri yüze yakın coğrafyada izleniyor. Türk kültürünün, geleneğinin, örfünün ve ananesinin dünyaya tanıtılmasında paha biçilmez bir fırsat sunuyor. Değerlerimizin tüm dünyaya pazarlanmasında önemli bir güç. Bugün 250 milyon dolarlık ihracat hacmine sahip. Kültürel zenginliğimizin ihracatçısı sizlersiniz. Biz de Hükümet olarak bu çalışmaları destekliyoruz” açıklamasında bulundu.