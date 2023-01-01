IFTV’ın açılışını Fikri Işık ve Numan Kurtulmuş yaptı

Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) ve CEO Event tarafından düzenlenen, T.C. Ekonomi Bakanlığı, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Tanıtım Fonu desteğiyle ulusal yayıncılık sektörünü uluslararası alana taşıyan “IFTV - Uluslararası İstanbul Film ve Televizyon Forum ve Fuarı” gerçekleşti. 28-30 Eylül tarihlerinde devam eden IFTV'nin açılışını Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş yaptı.