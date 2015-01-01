İhracata “hizmet eden” ödüllendirildi

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Ekonomi Bakanlığı’nın katkıları ile bu yıl ilk kez gerçekleştirdiği “Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı” araştırmasında şampiyonlar ödüllerini aldı.

11 sektörde ilk üç sırayı alan 33 firmanın ödüllendirildiği gecede, Türkiye genelinde ilk 10 sırayı alan firmaların ödüllerini ise Başbakan Binali Yıldırım verdi. Araştırmada ilk sırayı Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı alırken onu Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş, Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş, Sun Ekspress, Gap İnşaat Yatırım ve Ticaret A.Ş, Atlas Global, Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş, Netlog Lojistik Grubu, Odeon Turizm İşletmeciliği A.Ş, Taha Kargo Dış Ticaret A.Ş takip etti.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi araştırmanın amacının 2023 yılında 150 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedefine ulaşmak olduğunu belirtti: “Son 10 yılda küresel hizmet ihracatı iki katına çıkarak 4.9 trilyon dolar değerine ulaştı. Ülkemizin ise 2015 yılı toplam hizmet ihracatı 46.3 milyar dolar. 2015’te 24 milyar dolar fazla vererek net hizmet ihracatçısı olduğumuzu da eklemek istiyorum. Araştırmaya konu olan 500 firmamız 2015 yılında toplam 18.5 milyar dolar hizmet ihracatı gerçekleştirdi. Rakam, ülkemizin hizmet ihracatının yüzde 40’ına tekabül ediyor.”