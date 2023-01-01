İhracatçı krizini kendi çözdü yurtdışından 80 bin ton şeker aldı

Şekerleme sektörü ülkede stoklar tükenince şekersiz kaldı. İhracatçı firmalar krizi dünya şeker borsasından 80 bin ton şeker alarak çözdü. Türk şekerini dünyaya tanıtmak için yola çıkan Şekerli Mamüller Tanıtım Grubu (ŞTG) faaliyetlerine hızla devam ediyor.

ŞTG, Food Hotel Endonezya Fuarı’na çıkarma yaptı. 45 ülkeden gelen ziyaretçiler Türk standında, lokum, şekerleme, çikolata, Türk lokumu, baklava ve Türk kahvesi gibi ürünleri tattı.

ŞTG Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Taycı, 240 milyon nüfusuyla dünyanın en büyük 4. ülkesi Endonezya pazarına girmekte Türk firmalarının geç kaldığını belirterek, “250 milyon dolar ihracatımız 2 milyar dolar ithalatımız var. Bu dengesizliği bozmamız gerekiyor. Artık bu pazarda daha aktif rol oynamak için çabalayacağız” dedi. Türkiye’nin lezzet ülkesi olduğunu tüm dünyaya anlatmaya çalıştıklarını aktaran Taycı, “2015 yılında Türk şekerleme ürünlerini tanıtmak amacıyla Delightland temasıyla yola çıktık. Türkiye’nin bereket üçgeninden yer aldığını anlatmak için 36 ülkede daha fuara katılacağız. 2023 yılında hedefimiz olan 10 milyar dolarlık ihracatı yakalamak istiyoruz. Bu rakama ulaşmak için Uzakdoğu pazarı çok önemli” dedi.