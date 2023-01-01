İhracatçılara yeşil pasaport imkanı

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metallar İhracatçıları Birliği Başkanı Rıdvan Mertöz, ihracatçıya yeşil pasaport verilecek olmasını büyük bir sevinçle karşıladıklarını söyledi.

Bu kapsamda 450 firmanın şu an için yeşil pasaport alabileceğini söyleyen İDDMİB Başkanı Rıdvan Mertöz, üyelerinin ihracatı artırma gayretleri kapsamında çok önemli bir adım olarak nitelendirdi. Mertöz, Türkiye'ye vize uygulayan birçok ülkeye daha rahat gideceklerini, bu pazarlarda yeni müşteriler edinerek ticari ilişkiler kuracaklarını ifade etti.

Mertöz, “İhracatçılar olarak dünyanın çok farklı coğrafyalarına gidiyoruz. Kimi zaman aynı seyahatte birkaç ülkeye gitmemiz gerekiyor. Vize ihracatçıya en çok da zamandan kaybettiriyor. Vizede yaşanan gecikmeden dolayı ticari kayıplar yaşayan ihracatçılarımızın sayısı da azımsanmayacak kadar çok. Dolayısıyla dünyanın pek çok ülkesine vizesiz seyahat anlamına gelen yeşil pasaport hakkının belirlenen şartlarını sağlayan ihracatçılarımıza da tanınması çok önemli bir adım olmuştur” dedi.