İhracatçıların en iyileri ödüllendirildi

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) tarafındanbu yıl 11.’si düzenlenen ‘En Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni’ gerçekleştirildi.

Törende en başarılı ihracatçı firmalar, Ekonomi Bakanlığıve Tarım Bakanlığı ile diğer kurum ve kuruluşların üst düzey yetkilileri biraraya geldi. İİB Genel Sekreterliği bünyesinde faaliyet gösteren 7 İhracatçı Birliği’nin (İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği) 2014 yılı ihracat kayıt rakamlarına göre alt sektörleri bazında en çok ihracat gerçekleştiren firmalarına ödülleri verildi. İİB Koordinatör Başkanı ve İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Güleç, iç ve dış piyasalarda yaşanan şoklara rağmen Türkiye ekonomisinin 2014’te de büyüme trendini sürdürdüğünü, ihracat performanslarının da ekonomiyi pozitif yönde etkilediğini söyledi. Güleç, İİB bünyesindeki 7 birliğin toplam ihracatının 2014 yılı için yüzde 6.2’lik artışla 6 milyar 200 milyon dolara arttığını belirtti. İhracat Genel Müdürü Veysel Parlak ve TİM Başkanvekili Tahsin Öztiryaki’nin de birer konuşma yaptığı ödül töreninde,başarılı ihracatçılara ödüllerini şu isimler verdi: Veysel Parlak ve sektör Başkanları olarak İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Gören,Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Başaran Bayrak, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Mete, İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Çakıcı, İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sagun ve İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği YönetimKurulu Başkanı Latif Ünal.