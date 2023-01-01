‘İhracatın Metalik Yıldızları’ 7’nci kez ödüllendirildi

Geçen yıl gerçekleştirdiği 6.2 milyar dolarlık ihracat ile Türkiye’nin en büyük ihracatçı birliklerinden biri olan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), geçtiğimiz yılın başarılı ihracatçılarını törenle ödüllendirdi.

Bu yıl 7’ncisi düzenlenen İDDMİB İhracatın Metalik Yıldızları Ödülleri Töreni’nde; demir çelik eşya, alüminyum mutfak eşya, alüminyum inşaat aksamı, metallerden kilitler, metal mobilya, demir çelik döküm gibi 21 farklı kategoride 71 başarılı ihracatçı ödülün sahibi oldu.

İDDMİB Başkanı Rıdvan Mertöz, 2023 hedeflerinin 25 milyar dolar olduğunu belirterek, “İDDMİB olarak hiçbir zaman tek bir pazara bağlı kalmadan, alternatif pazar arayışlarını sürdürerek ve katmadeğeri yüksek ürünlerle ihracatımızı artırmaya çalıştık. 2017 yılını yüzde 8’lik bir büyüme ile kapatmayı hedefliyoruz” diye konuştu. 2017 senesinin ihracat hedeflerine ulaşılmasında büyük umut vaat ettiğini vurgulayan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi ise “2017 yılını ihracatımızda atılım yılı ilan ettik. İlk üç ayda ihracatımız yüzde 10’a yakın bir artış gösterdi. Yıl genelinde de ihracatımızın bu oranlarda artmasını ve 155 milyar dolar seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. Bununla birlikte 2017 yılında sadece ihracatta değil, üretim ve istihdam alanında da atılımlar yapalım istiyoruz” diye konuştu.