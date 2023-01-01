“III. Sürdürülebilir Finans Forumu” tamamlandı

Garanti Bankası ve Şekerbank’ın ana sponsorluğuyla; İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD), Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) ve Global Compact Türkiye işbirliğiyle hayata geçirilen “III. Sürdürülebilir Finans Forumu” tamamlandı. Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılan forumun bu yılki oturumlarında, Kyoto sonrası iklim stratejileri, suyun güncel durumu ve bu alandaki çevresel, ekonomik, sosyal fırsatlar ele alındı. Forumun ilk konuşmasını Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal Yönetim Merkezi Başkanı Prof.Dr. Vedat Akgiray; açılış konuşmalarını SKD Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Dildar Edin, Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden ve BM Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) Başkan Yardımcısı Yuki Yasui yaptı.

SKD Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Dildar Edin, şunları söyledi:“10 yılı aşkın süredir, sürdürülebilir kalkınma kavramını iş dünyasında yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bu süreçte özel sektörün, sürdürülebilirlik alanındaki riskleri ve fırsatları yönetmek için adımlarını son yıllarda sıklaştırdığına tanık olduk. SKD olarak şu anda Türkiye’de 350 bin kişiye istihdam sağlayan, içlerinde bankacılık ve sigorta sektörü oyuncularının da bulunduğu 46 kurumsal üyemiz var. Bu firmaların çoğu, BM’nin çeşitli sürdürülebilirlik inisiyatifleri nezdinde, insan haklarından çevrenin korunmasına kadar birçok konuda taahhüt vermiş kurumlar. Bu nedenle gerek uluslararası gerekse yerel düzeyde rekabette geri kalmamak ve ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmak için topyekün harekete geçmek zorundayız.”