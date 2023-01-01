İkinci kuşak liderler önemli

TOSYÖV Bursa Destekleme Derneği, Bursa KOBİ’lerinin içinde bulunduğu kuşak geçişlerine yardımcı olmak için ‘II. Kuşak Lider Yetiştirme’ eğitimini sürdürüyor.

Dernek, bugüne kadar üç dönem öğrenci yetiştirdi. Bursa’da bulunan pek çok işletme aile şirketi statüsünde. Aile şirketlerinde başarıyı etkileyen faktörlerin başında kurumsallaşma geliyor. Şirket patronunun işi gelecek kuşağa devretme planı da kritik önem taşıyor. Bu işin planlanması ise zor.

Hatta genellikle kuşaklar arası yönetim devrinin planı, aile dışı danışmanlara bırakılabiliyor. Uzmanlara göre bu değişimin zamanında olması da çok önemli. Şirketlerin kuşak değişimini zorlayan işaretleri iyi okuması ise şart. Bu işaretlerin izlenmesinde KOBİ’lere yol gösterici olmak için özel olarak hazırlanan II.Kuşak Lider Yetiştirme eğitiminde yeni liderlere farkındalık kazandırılması amaçlanıyor. Araştırmalara göre başarılı kuşak değişimi yaşayan şirketlere bakıldığında genellikle yeni kuşağın ortalama 20 yıl gibi bir süre şirket içinde çeşitli kademelerde yeralması gerekiyor. Ayrıca “uzayan insan ömrü” nedeniyle de artık şirketlerde 3 nesli birden aynı anda işte aktif olarak görmek de mümkün.