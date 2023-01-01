İKV Başkanlığı’na Ayhan Zeytinoğlu yeniden seçildi

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) 55. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ayhan Zeytinoğlu yeniden seçildi. İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu konuşmasında, 2017’nin ilk çeyreğinde yüzde 5 olarak kaydedilen büyüme hızının tüm olumsuzluklara rağmen Türk ekonomisinin canlanma yolunda olduğunu gösterdiğini belirtti.

Türkiye’nin kalkınmasında ve demokratikleşmesinde AB sürecinin olumlu etkileri olduğu belirten Zeytinoğlu, yapısal reformlar, temel hak ve özgürlüklerin tesisi ile hukukun üstünlüğü açısından da AB üyelik süreci önemli bir çıpa olduğunu hatırlattı. Başkan Zeytinoğlu, Türk iş dünyası, sanayi, tarım ve hizmet sektörleri açısından yeni fırsatları gündeme getirecek olan Gümrük Birliği’nin güncellenmesinden fayda sağlamak için kapsamlı bir strateji çerçevesinde gerekli uyum ve hazırlık çalışmalarının yapılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Genel Kurul’a katılan AB Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Selim Yenel, TOBB Başkanı Yardımcısı Ali Kopuz, İTO Başkan Yardımcısı Dursun Topçu, İSO Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros birer konuşma gerçekleştirdi.