İlaç Endüstrisi paydaşlarından güçbirliği

Sektörel gelişmeyi teşvik etmek amacıyla TOBB tarafından kurulan ve Türkiye Sektör Meclisleri bünyesinde faaliyet gösteren “İlaç Sanayi Meclisi”, yeni yönetimini seçti.

İlaç endüstrisinden firma ve sivil toplum kuruluşlarının yetkililerinin yeraldığı İlaç Sanayi Meclisi, kamu-özel sektör işbirliğinin geliştirilmesi ve ilaç endüstrisinin ülke ekonomisinde hakettiği seviyeye gelmesi için sektörün tüm paydaşlarını biraraya getirecek. İlaç Sanayi Meclisi’nin Başkanlığı’na Diafarma İlaç San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Celayir, Meclis Başkan Yardımcılıkları’na ise İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Turgut Tokgöz, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) Genel Sekreter Vekili Dr. Ümit Dereli ile Bilim İlaç’ta Koordinatör olarak görev yapan Ömer Yıldız seçildi. Dr. Ümit Dereli, İlaç Sanayi Meclisi’nin önemli bir diyalog platformu teşkil ederek, endüstrinin “Ortak akıl” geliştirmesine büyük katkı sağlayacağına inandıklarını söyledi. Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasında Ar&Ge ve inovasyon ile değer yaratan ilaç endüstrisinin öncü, kilit ve stratejik bir rol oynayacağını ifade eden Dereli, son yıllarda hükümet ve politika yapıcıların tüm dokümanlarında ilaç endüstrisinin stratejik bir sektör olarak konumlandığına dikkat çekti.