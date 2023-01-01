İlhami Koç: Şirketler özkaynakla büyüyecek

TSPB Başkanı İlhami Koç, kurum yayınının Haziran sayısında küresel krizin etkilerinin devam ettiğini vurgulayarak, güçlü bir ekonomi için şirketlerin sermaye piyasalarından daha çok yararlanmaları gerektiğini belirtti.

Koç, şunları söyledi: “Uluslararası alanda bankacılık sistemine alternatif olarak sermaye piyasalarının kullanılmasını sağlayacak teşvikler artıyor. Ülkemizde de yeni Sermaye Piyasası Kanunu’nun ardından sermaye piyasalarımızın önünü açacak birçok düzenleme yapıldı. Ayrıca kurumlarımızı özkaynakla finansmana teşvik eden ve vergi yüklerini kaldıran düzenlemeler uygulanmaya başladı. Dolayısıyla sermaye piyasalarımızın önplanda olacağı ve şirketlerimizin daha fazla özkaynakla büyümeye yöneleceği bir dönem bizi bekliyor.”