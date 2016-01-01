İlk kez ABD’den LNG ithal ettik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) Doğalgaz Sektör Raporu'na göre, Türkiye, Ocak’ta, ABD'den 83 milyon metreküplük Sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG) ithalatı gerçekleştirdi.

Böylece ABD'den ithal edilen doğalgazın miktarı 2016 Ocak ayında 1 milyar 160 milyon metreküp olan toplam LNG ithalatının yüzde 7.15'i, toplam doğalgaz ithalatı olan 5 milyar 392 milyon metreküpün ise yüzde 1.54'ü olarak gerçekleşti. Bu ithalat sonrasında Türkiye tarihinde ilk kez, kayagazı devriminin ardından doğalgaz ihracatçısı konumuna geçen ve 2016 yılı itibariyle uluslararası pazarlara LNG ithalatına başlayan ABD'den, spot piyasa aracılığıyla doğalgaz ithal etti. Ocak ayında spot piyasadan LNG ithal edilen diğer ülke ise 437 milyon metreküple Katar oldu. Sözkonusu dönemde ithal edilen LNG'nin 468 milyon metreküpü Cezayir'den, 171 milyon metreküpü de Nijerya'dan yapıldı.