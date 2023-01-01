İlk yerli otoda Marmara Havzası güçbirliği yapacak

Türkiye ekonomisine yön veren iki büyük il Bursa ve İstanbul, üretimden gelen güçlerini stratejik ortaklığa dönüştürdü.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile İstanbul Sanayi Odası (İSO), imzaladıkları protokolle Marmara Havzası’nı yüksek teknoloji ve inovasyon merkezi haline getirmeyi hedefliyor. Bursa’da gerçekleştirilen stratejik işbirliği protokolünü, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan imzaladı.

Kendi otomobilini üretmede Türkiye’nin cesur ve doğru bir adım attığını kaydeden Burkay, Bursa iş dünyası olarak ilk Türk markasının üretimine talip olduklarını söyledi: “İSO ile ortak görüşümüz, merkezi Bursa’da olacak yerli otomobil üretimini İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’daki ana ve yan sanayimizi de entegre ederek planlanmasıdır.” Erdal Bançıvan ise bu işbirliğinin Kocaeli başta olmak üzere bölgedeki diğer şehirleri de olumlu etkileyerek bir sinerji yaratma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.