İMMİB’ten e-ticaret atağı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yürütülen “E-ticaret Sitelerine Toplu Üyelik Projesi” kapsamında; Alibaba.com, Kompass.com ve Turkishexporter.net sitelerine yapılacak üyelik bedellerinin yüzde 80’i TİM tarafından karşılanırken geriye kalan yüzde 20’lik bedel İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) tarafından karşılanacak.

İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Rıdvan Mertöz, “Devletimizin verdiği bu çok ciddi teşviğe biz de yönetimimiz ile birlikte destek olma kararı aldık” dedi.

Şirketlere, e-ticaret ile internet üzerinden müşterilerine bilgi sunulabileceği 7/24 açık bir şubelerinin olmasının avantaj sağlayacağını belirten Mertöz, “Elektronik ortamda veriler aktarıldığından zaman ve işgücünden tasarruf edilir. Firma ürünlerinin daha az reklam maliyetiyle uluslararası tanıtımı yapılır. Depolama ve stok planlaması yapılması kolaylaşır. Hedeflediğimiz ihracat rakamlarına ulaşmak istiyorsak bu dönüşümü tamamlamamız şart” diye konuştu.