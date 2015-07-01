Index Grup’ta iki üst düzey atama gerçekleşti

Bünyesindeki şirketlerin gelecek yıllardaki yol haritalarının belirlenmesi ve geleceğe hazırlanması amacıyla yönetici kadrosunu iki yeni üst düzey atamayla güçlendiren

Index Grup, 15 yıldır İndeks Bilgisayar A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapan Atilla Kayalıoğlu’nu, 1 Temmuz 2015 tarihi itibarı ile Index Grup Şirketleri İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atadı. Geniş sektörel deneyime sahip olan ve Nisan 2015’te İndeks Bilgisayar A.Ş.’ye Genel Müdür Yardımcısı olarak katılan Ali Kançal ise Index Grup Genel Müdürü olarak atandı.