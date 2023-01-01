İnoksan, ‘İhracat odaklı, Ar-Ge destekli’ büyüyecek

Türkiye’de endüstriyel mutfak sektöründe 1980’de kurulan İnoksan 35’inci yılını kutluyor. Mottosu ‘nitelikli ve farklı olmak’ olan İnoksan, ‘İhracat ve Ar-Ge’ odaklı bir yol haritası izleyecek.

Yıllık 2.5 milyon kilo sac, yıllık 3 vardiyada 880 bin saatlik üretim kapasitesi, 65 bini cihaz olmak üzere 135 bin adetlik üretim, yılda ortalama 1 milyon metrekare proje çizimi ve üretimin yüzde 35’ini 5 kıtada 66 ülkeye ihraç eden İnoksan, 2023 yılında dünyada sektöründe ilk 10 firma arasına girmeyi hedefliyor. Yurtdışı satışlara ağırlık vererek, ihracat oranını en az yüzde 50’ye çıkaracaklarını belirten İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, 2015’te yoğun çalışmalarla yüzde 20 oranında büyüme gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söylüyor.

İnoksan’ın sektöre yön vererek büyümeyi sürükleyen bir firma olduğunu kaydeden Varlık, “Hiçbir zaman hayallerimizin ucunu sınırlamadık. Bugün o hayallerimiz sayesinde, Bursa’da, 20 bin metrekare kapalı alanda, son teknolojiyle donanmış bir endüstri üssüne dönüşmüş fabrikamızda 400’e yakın çalışanımızla yıllık 100 milyon TL’nin üzerinde ciro yapıyor, 40 yurtiçi bayimiz, 90 yetkili servisimiz ve bunların çalışanlarıyla birlikte yaklaşık olarak 5 bin kişiye istihdam olanağı sağlıyoruz. Yaklaşık 750 tedarikçi firmasına iş veriyor ve bunları sürekli geliştiriyoruz. Turizm sektöründe donanım ve proje ihtiyaçlarını karşılayarak her yıl en az 40 milyon dolarlık döviz çıkışını da engelliyoruz” diye konuştu.