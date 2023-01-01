Intel, Future Bright ile Türkiye’nin hayal haritasını çıkardı

Intel, Türkiye’de inovasyon ve girişimcilik kültürünü geliştirmek, hayaller ile girişimcilik arasındaki bağlantıyı ortaya koymak amacıyla ülke çapında kapsamlı bir Hayal Haritası ve Girişimcilik DNA’sı araştırması gerçekleştirdi.

Türkiye’nin ne tür hayaller kurduğunu, hayallerin yok olma ya da girişimcilik fikrine dönüşme noktasında geçirdiği dönüşümü ortaya koymayı amaçlayan araştırmada, 10 şehirden 8-55 yaş arası yaklaşık 2 bin kişi ile görüşüldü. Future Bright ile gerçekleştirilen araştırmaya göre; hayallerimiz meslek odaklı. Girişimcilik fikirlerine dönüşebilecek “üretken” hayal kurabilenlerimizin oranı yalnız yüzde 15.

Üniversite öğrencileri özelinde gerçekleştirilen “girişimcilik” kapsamındaki araştırma sonuçları ise umut vaat ediyor. Toplumun genelinin aksine üniversite öğrencilerinin yüzde 78’i girişimci olma fikrine sıcak bakıyor ve en çok teknoloji destekli sektörlerde girişimci olmak istiyor.

Üniversite öğrencilerinin yüzde 60’ı, ‘Türkiye’den milyar dolarlık şirket çıkar mı?’ sorusuna ‘evet’ yanıtını veriyor. Araştırma sonuçları Future Bright Şirket Kurucu Ortağı Akan Abdula ile Intel Türkiye Genel Müdürü Burak Aydın tarafından açıklandı.