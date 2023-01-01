Intel ile ‘Yeni Fikirler’ yarışıyor

Intel, Türkiye’den teknoloji alanında milyar dolarlık girişimler çıkması için gerçekleştirdiği çalışmalarına devam ediyor.

Intel, milyar dolarlık fikrim ya da projem var diyen ve 3 yaşından daha küçük olan şirketleri bu yıl 11.si düzenlenen ‘Yeni Fikirler Yeni İşler’ Yarışması’nın bilişim kategorisine başvurmaya davet ediyor. Yeni Fikirler Yeni İşler Yarışması Pro bölümüne katılmak için 3 yaşından küçük şirketlerin proje özeti ve iş planıyla http://yfyi.odtuteknokent.com.tr/Portal adresine başvuruda bulunmaları gerekiyor.Yarışmanın ana sponsoru olan Intel, yarışmanın kazananına vereceği 25 bin TL nakit para ödülünün yanısıra Cisco ve Deutche Telecom işbirliği ile hayata geçirdiği Challenge Up programının Kasım ayında düzenlenecek final etkinliğine doğrudan katılma imkanı sağlayacak. Yarışmanın birincisi Challenge Up etkinliğinde projesini Intel, Cisco ve Deutche Telecom fon şirketlerine sergileme imkanı kazanacak. Birinci olan ekip, Intel’in de iş ortağı olduğu San Francisco Tjump merkezinde bir kampa katılma şansına da sahip olacak.