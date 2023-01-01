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INTOUCH-ICT, eğlenceyle işi öğretiyor

Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen, Avrupa Komisyonu hibelerinden Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP) tarafından fonlanan INTOUCH-ICT, Türkiye Bilişim Vakfı liderliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerde çalışan profesyonellerin; iletişim, ekip çalışması, planlama, öğrenme ve gelişim, değişime açık olma, yaratıcılık, anlaşılabilirlik, karar verme, yenilikçilik ve esneklik gibi rutin olmayan becerilerini artırmak için öğretici mobil oyun ve içerikler geliştiren INTOUCH-ICT projesi, Türkiye’den Enocta ve Okan Üniversitesi’nin yanısıra İtalya, Macaristan ve İsveç’ten ortaklarla uluslararası bir yapıya sahip. INTOUCH-ICT projesi kapsamında hazırlanan mobil oyunlarla, BİT sektöründe yeralan profesyoneller, bilgi ve becerilerini eğlenceli yollarla geliştirerek, iş hayatında karşılarına çıkacak rutin olmayan durumlara yönelik her daim hazırlıklı olacak.

 

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