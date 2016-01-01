INVEST İstanbul, 20 başarılı girişimciyi Londra’da yatırımcılarla buluşturacak

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 2016 yılı Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında desteklediği ŞEHİR Teknoloji Transfer Ofisi öncülüğünde kurulan INVEST ISTANBUL, 20 başarılı girişimciyi Kasım ayında Londra’da risk sermayesi ve melek yatırımcılarla buluşturacak.

İstanbul Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin proje ortağı olduğu; İTÜ Çekirdek, Girişim Fabrikası, Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi ve StartesHub’ın desteklediği INVEST ISTANBUL, her yıl Avrupa’nın bir kentinde Türk girişimcilerle uluslararası yatırımcıları buluşturmayı planlıyor. INVEST ISTANBUL’a yenilikçi teknoloji ve hizmet modeline sahip girişimciler, teknoloji sahibi akademik girişimciler ve KOBİ’ler ile kadın girişimciler başvurabilir. 20 Nisan’a kadar yapılacak başvurular arasında kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık yapılacak.