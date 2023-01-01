İran’a yatırım fırsatları değerlendirilmeli

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Dış İlişkiler birimi tarafından "İran’da İş Fırsatları" konulu panel MÜSİAD Genel Merkezi’nde düzenlendi.

MÜSİAD Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Ahmet Selvi moderatörlüğünde yapılan panel programına MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, DEİK Türk-İran İş Konsey Başkan Yardımcısı Osman Aksoy, İran İstanbul Başkonsolosluğu Ekonomi Müsteşarı Başdanışmanı Keyvan Zadeh, Arian Pompa Yönetim Kurulu Başkanı Said Muhammed Jan, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri ve davetliler katıldı. Nail Olpak, Türkiye-İran ekonomik ilişkilerinin son 10 yılda, Türkiye'nin, İran'a ihracat ve ithalatının yaklaşık 5 katına çıktığını ifade ederek, nükleer mutabakat anlaşmasının akabinde, Türkiye'nin İran ile olan ticaret ve turizminin daha hızlı yükselmesinin, iki ülkenin de ekonomik gücünü artıracağını söyledi. İran'ın küresel ekonomik sistem dahilinde normalleşmesinin, ticari bağlamda, Türkiye ile çok yönlü işbirliklerini artıracağını ve iki ülke arasında daha yoğun etkileşimlerin önünü açacağını belirten Olpak, "Ayrıca, Doğu Anadolu Bölgesi’ne sınırı olan İran ile sınır ticaretinin gelişmesi, bölgesel kalkınmaya da pozitif katkı yapacaktır. İnanıyorum ki bu yeni süreç İran ile ilişkilerimizde eski kazanımları daha da güçlendirecek, iki dost ve kardeş ülkenin daha verimli bir safhaya girmesini sağlayacaktır" diye konuştu. Panelde konuşan DEİK Türk-İran İş Konsey Başkan Yardımcısı Osman Aksoy, İran'ın Türkiye'de maalesef eksik veya yanlış tanındığına dikkati çekti.