İş Bankası dünyada ilk 100’deki tek Türk bankası

Dünyanın en saygın ekonomi ve finans yayınları arasında yeralan The Banker tarafından hazırlanan "Dünyanın En Büyük 1000 Bankası" listesi açıklandı. Türkiye İş Bankası, bu yılki listede 96’ıncı sıraya yükselerek en büyük 100 banka arasına giren tek Türk bankası oldu.

The Banker dergisinin Temmuz sayısında yayımladığı listede, son yıllarda olduğu gibi bu yıl da Türk bankaları arasında en üst sırada yeralan İş Bankası, ana sermaye düzeyi ile pek çok Avrupa bankasını da geride bıraktı ve Türkiye’nin en büyük bankası olarak 96’ıncı sıradan listeye girdi. Geçen yıl 118’inci sırada bulunan İş Bankası, böylelikle 22 sıra birden atlayarak bu başarıyı elde etmiş oldu. İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda Mart 2015 itibarıyla aktif büyüklüğünü 252 milyar 931 milyon TL’ye çıkaran Türkiye’nin en büyük özel bankası olarak aynı zamanda dünyada ilk 100’e girmekten dolayı mutluluk duyduklarını vurguladı. Bali, “Biz büyüklüğü sadece ekonomik büyüklük olarak algılamıyor; tüm faaliyetlerimizle çalışanlarımız, müşterilerimiz, hissedarlarımız, tüm paydaşlarımız için değer katmak olarak görüyoruz. Elde ettiğimiz başarıları bu anlayışımızın bir sonucu olarak değerlendiriyoruz” dedi. The Banker dergisinin ana sermaye büyüklüğüne göre yaptığı sıralamanın sonuçlarına göre dünyanın en büyük 1000 bankası sıralamasında Türkiye’den 10 banka yeralıyor.