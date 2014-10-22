İş Bankası ve UnionPay arasında e-ticarette işbirliği

Türkiye İş Bankası, dünyanın en çok karta sahip ödeme sistemi ağı olan UnionPay ile gerçekleştirdiği işbirliğiyle Türkiye’nin e-ticaret sektöründe önemli bir gelişmeye imza atıyor.

İş Bankası Sanal POS altyapısını, UnionPay online ödeme sistemiyle birleştirerek, e-ticaret yapan üye işyerlerine UnionPay kart sahiplerine de satış yapma imkanı sunuyor. İşbirliğiyle Türkiye’de internetten satış yapan işyerleri, İş Bankası Sanal POS hizmeti kapsamında başta Çin olmak üzere UnionPay kart sahibi Uzakdoğulu müşterilerine de ürün, hizmet ve mal satabilecek. Bankamatik cihazlarında 22 Ekim 2014 tarihinden itibaren UnionPay kartlarını kabul eden İş Bankası’nın, e-ticaret firmalarına sunmaya başladığı yeni hizmetle üye işyerleri, doğrudan UnionPay online ödeme sistemine (UPOP) bağlanabilecek ve UnionPay kartlarıyla ödeme kabul edebilecek. Bu durum, havayolu şirketleri, turizm firmaları, yurtdışına toptan satış yapan firmalar ve özellikle Uzakdoğu’da yatırım ve ticari ilişkileri bulunan Türk şirketleriyle KOBİ’ler için büyük bir fırsat anlamına geliyor. E-girişimcilere güvenli ve kolay ticaret fırsatı sunan uygulamayla Türkiye ve bu bölgeler arasındaki ticari hacmin de katlanarak büyümesi öngörülüyor. Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, işbirliğiyle UnionPay kartların e-ticaret işyerlerinde kabulünü Türkiye’de ilk olarak gerçekleştiren banka olduklarını söyledi. UnionPay International (UPI) Ortadoğu Bölgesi Genel Müdürü Wang Han ise İş Bankası ile imza attıkları bu işbirliğini heyecanla karşıladıklarını dile getirdi.