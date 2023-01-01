İş Bankası’na, ‘Yılın Bankası’ ödülü

Türkiye İş Bankası, bankacılık sektörünün önde gelen uluslararası yayınlarından The Banker Dergisi tarafından güçlü mali performansı ve inovatif hizmet anlayışıyla ‘Türkiye’de Yılın Bankası’ ödülüne layık görüldü.

Ödülü the Banker’ın Londra’daki merkezinde alan İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Türkiye İş Bankası’nın çabalarının bu şekilde ödüllendirilmesinin kendileri için mutluluk vesilesi olduğunu ifade etti.

İş Bankası’nın The Banker tarafından açıklanan ‘Dünyanın En Büyük 1.000 Bankası’ listesinde ilk 100’e giren tek Türk bankası olduğunu da hatırlatan Bali, şunları kaydetti: “Bu yıl finansal piyasalardaki dalgalanmaların ve yurtiçi belirsizliklerin yoğunlaştığı bir ortamda, sorunsuz ve sürdürülebilir büyüme politikasını uygulayarak, yılın üçüncü çeyreği itibarıyla Türkiye’nin en büyük özel bankası olma unvanımızı koruduk. Önümüzdeki dönemde de güçlü mali yapımız ile riskleri etkin bir şekilde yöneterek ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz.”