İş Bankası’ndan küçük otellere destek

Türkiye İş Bankası, ülke ekonomisinin lokomotiflerinden biri olan turizm sektörüne yönelik konsantrasyonunu artırırken küçük otellere verdiği desteğini de sürdürüyor.

Turizm adına katmadeğer yaratılması amacıyla iş ortağı anlayışıyla sektörle uyum içinde hareket eden banka, bu kapsamda Türkiye Küçük Oteller Derneği (TÜRKODER) ile işbirliğine gitti. Turizm firmalarına yönelik gelenekselleşen Sezona Hazırlık Kredi Kampanyaları sunan İş Bankası, Turizm Destek Paketi içeriğini güncelledi, otel sahiplerine “Single”, “Double” ve “Suit” adı verilen aylık ve yıllık Turizm Tarife Paketleri sunuyor. Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat İnce, İş Bankası’nın turizm sektöründe çözüm üreten bir iş ortağı olarak emin adımlarla yoluna devam ettiğini söyledi.