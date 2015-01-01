İş Leasing KOBİ odaklı yaklaşımıyla büyüyor

İş Leasing’in 2015 yılı mali verileri açıklandı. Buna göre Şirket’in konsolide aktif büyüklüğü, bir önceki yıla göre yüzde 21.8 artışla 5.5 milyar TL’ye ulaştı. Aynı dönemde net leasing alacakları yüzde 15.9 artışla 3.3 milyar TL’ye erişen İş Leasing, 82 milyon TL net kar elde etti, özvarlık büyüklüğü 738 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Konu hakkında açıklama yapan İş Leasing Genel Müdürü Hasan K. Bolat, şunları söyledi: “Yaygın şube ağımız ve deneyimli personelimiz ile müşterilerimize hızlı ve kaliteli hizmet verme, hissedar ve paydaşlarımıza katmadeğer yaratma, sektörümüze öncülük etme ve sürdürülebilir gelişim stratejimizi 2015 yılında da başarıyla sürdürdük. KOBİ odaklı yaklaşımımız sayesinde müşteri adedimizi yüzde 28, işlem adedimizi ise yüzde 24 oranında arttırarak tabana yaygın büyümeye devam ettik.

Kredi riski yönetiminde uyguladığımız gelişmiş teknikler ve özen sayesinde Şirketimiz’in sorunlu alacak oranı, sektör ortalamasının altında kalmaya devam ederek, yüzde 4.3 seviyesinde gerçekleşti.

2015 yılında yurtiçi tahvil piyasasında toplam 722 milyon TL tutarında ihraç gerçekleştirdik. Ayrıca yurtiçi ve yurtdışındaki saygın kredi kuruluşlarından toplam 230 milyon dolar tutarında yeni finansman sağlayarak fon kaynaklarını çeşitlendirmek suretiyle temin edilen fonların vadelerinin uzatılmasına yönelik etkin politikamızı sürdürdük.”