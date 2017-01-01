İş Leasing, online şube uygulaması gibi yeni uygulamalarla iş kalitesini artırmaya devam ediyor

2017 yılının ilk yarısında başarılı bir performans sergileyen İş Leasing gerçekleştirdiği 291 milyon USD işlem hacmi ile yatırımcılara geniş bir yelpazede finansman desteği sağlamaya devam etti.