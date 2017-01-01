İş Leasing, yatırımcıya desteğini sürdürüyor

2017 yılının ilk dokuz aylık döneminde başarılı bir performans sergileyen ve kuvvetli mali yapısını koruyan İş Leasing, gerçekleştirdiği 444 milyon dolar işlem hacmi ile ekonominin sürdürülebilirliğine katkıda bulunan projelerin finansmanında öncülük ederken yenilikçi çözümler üretmeye devam etti.

İş Leasing, ilk dokuz aylık dönemde konsolide aktif büyüklüğünü yıl sonuna kıyasla yüzde 12 arttırarak 8.4 milyar TL’ye, konsolide özkaynaklarını yüzde 12 arttırarak 934 milyon TL’ye yükseltirken konsolide net karı 85.9 milyon TL oldu. Yatırımcılara sağladığı orta ve uzun vadeli kaynaklarla ülke ekonomisinin gelişimine destek vermeyi sürdüren İş Leasing’in leasing portföyü 2016 yılsonuna göre yüzde 12 oranında artarak 4.5 milyar TL’ye ulaştı.

İş Leasing Genel Müdürü Mehmet Karakılıç, “Sektörümüzün artan maliyetleri ve daralan kar marjlarına rağmen sürdürülebilir, kaliteli ve karlı büyüme stratejimiz çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Özellikle KOBİ’lere yönelik iş ve inşaat makinaları, metal işleme-ağaç işleme makinaları, tekstil makinaları gibi doğrudan üretimi hedefleyen ve yeni istihdam alanları yaratan projeleri finanse ediyoruz. Bunun yanısıra ülkemizin enerji konusunda dışa bağımlılığını azaltacak yenilenebilir enerji projelerine de önem veriyoruz. Yılın 2. çeyreğinde Kredi Garanti Fonu (KGF) ile yaptığımız işbirliği çerçevesinde, Şirketimize tahsis edilen tutarı hızlı bir şekilde bitirdik. Şirketimize ilave bir limit daha tanımlanmış olup; başta KOBİ’ler olmak üzere uygun koşulları sağlayan tüm firmalara KGF teminatı ile finansman desteği vermeyi sürdürüyoruz. Değer zincirimiz içerisinde yer alan tüm paydaşlarımızla müşterilerimize sağladığımız hizmetin kalitesini arttırmaya devam edeceğiz” dedi.