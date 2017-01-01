İş Leasing’den başarılı performans

İş Leasing 2017 yılını başarılı bir performans sergileyerek bütçe hedeflerine uygun bir şekilde tamamladı. İş Leasing 2017 yılında konsolide aktif büyüklüğünü yıl sonuna kıyasla yüzde 24 arttırarak 9.3 milyar TL’ye, konsolide özkaynaklarını da yüzde 17 arttırarak 975 milyon TL’ye yükseltti. Yıl sonu konsolide net karı ise 112.9 milyon TL oldu.

Yatırımcılara sağladığı kaynaklarla ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlamayı sürdüren İş Leasing’in leasing portföyü 2017 yıl sonuna göre yüzde 18 oranında artarak 4.7 milyar TL’ye ulaşırken takipteki kredileri yüzde 4.63 ile sektör ortalamasının altında kaldı.

Konu hakkında açıklama yapan İş Leasing Genel Müdürü Mehmet Karakılıç, şunları anlattı: “2017 yılında da kaynaklarımızı özellikle istihdam ve katmadeğer yaratan sektörlere tahsis ederek, ülkemiz ekonomisine katkıda bulunan projelerin leasing yöntemi ile finansmanına öncülük etmeyi sürdürdük. Bu kapsamda; yıl içerisinde başta KOBİ segmentindeki müşterilerimiz olmak üzere her müşteri grubundan farklı sektörlerdeki çeşitli projelere önemli miktarda kaynak sağlarken, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ve Türk Eximbank ile yapılan protokoller kapsamında yatırımcıya orta ve uzun vadeli finansman çözümleri sunduk.

Bu dönemde; müşteri tabanımızı arttırarak leasing sektöründe en çok kira sözleşmesi imzalayan şirketler arasında yer aldık. Türkiye’de faaliyet gösteren halka açık en büyük leasing şirketi olarak tüm paydaşlarımıza katmadeğer yaratan İş Leasing, müşterilerimizin teveccühleri ile en beğenilen leasing şirketleri arasında yer aldı.

Diğer taraftan daha kaliteli ve hızlı hizmet sunabilmek amacıyla devreye aldığımız yeni online şube uygulamamız ile dijital ortamda müşterilerimizin İş Leasing aracılığı ile gerçekleştirdikleri projelerle ilgili teminat, ödeme, cari hesap ve ekipman bilgilerini kolaylıkla görebilmelerini sağladık. Kuruluşumuzun 30. yıl dönümüne girdiğimiz 2018 yılında da müşteri memnuniyeti ve verimlilik odaklı uygulamalarımız ile müşterilerimize sağladığımız hizmetin kalitesini arttırmaya devam edeceğiz.”