İş Leasing’den enerji sektörüne yakın markaj

İş Leasing, yenilenebilir enerji sektörüne yakın ilgi gösteriyor. Sektörde RES ve GES başta olmak üzere çeşitli işlemler gerçekleştirdiklerini söyleyen İş Leasing Genel Müdürü Mehmet Karakılıç, “Bugüne kadar 86.5 MW’lık RES ile 18.3 MW’lık GES projelerini finanse ettik.

Bu sayede yenilenebilir enerji projeleri ile ülkemizde pek çok konutun ve işyerinin elektriği daha uygun maliyetli; sürdürülebilir ve konvansiyonel enerji türlerine göre çok daha temiz bir şekilde tedarik edilmiş oluyor. Rüzgar ve güneş enerjilerinde gelişen teknoloji ile yatırım maliyetlerinin zaman içerisinde gittikçe düştüğünü gözlemliyoruz. Bu trend önümüzdeki dönemde de devam edecektir. Söz konusu projelere olan talebin daha da artacağını öngörmekteyiz” açıklamasını yapıyor. Karakılıç, İş leasing olarak sürdürülebilir, verimli projeleri finanse etmeye odaklı iş yapma stratejilerinin devam edeceğini sözlerine ekliyor.