İş Yatırım’dan TradeMaster Kampüs Projesi
İş Yatırım’ın, üniversite öğrencilerini finansal ürünlerle tanıştırmayı ve yatırım yapmanın önemine dikkat çekmeyi hedeflediği TradeMaster Kampüs Projesi’ne Manisa Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) de katıldı.
CBÜ Muradiye Yerleşkesi İşletme Fakültesi içerisinde İş Yatırım sponsorluğunda kurulan CBÜ TradeMaster Finans Platformu’nun açılış törenine CBÜ Rektörü Prof.Dr. A. Kemal Çelebi, Rektör Yardımcıları; Prof.Dr. Bilal Gümüş, Prof.Dr. Muzaffer Tepekaya ve Prof.Dr. Birol Kovancılar, İşletme Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ramazan Gökbunar, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Halit Ev, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr. Ali Rıza Gökbunar, İİBF Dekan Yardımcısı Prof.Dr. Hüseyin Aktaş, İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Volkan Alptekin, Manisa İş Bankası Şubesi Müdürü Gülcan Uçar, şube personeli, Muradiye Yerleşkesi İş Bankası Yetkilisi Hulisi Düşmez; İş Yatırım Yurtiçi Satış Direktörü Özgür İlke Yerlikaya, Pazarlama Müdürü Sinem Cireli, Pazarlama Müdürlüğü’nden Nagehan Uçanok, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.