İşbirliği ve Yatırım Zirvesi’nden Türkiye’ye güven çıktı

AB ve Birleşmiş Milletler’e akredite olan Uluslararası Diplomatlar Birliği (DMW Türkiye) ve AB Komisyonu ve Parlamentosu’na akredite Avrupa İşadamları Kulübü’nün birlikte düzenledikleri, Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ile Polonya Ekonomi Bakanlığı’nın desteklediği ‘İstanbul Uluslararası İşbirliği ve Yatırım Zirvesi’, İstanbul’da gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını yapan DMW Türkiye Başkanı Ferhat Bozçelik; “İşbirliği ve Yatırım Zirvesi ile Türkiye’nin gerçek potansiyelini, yatırım fırsatlarını karşılıklı olarak paylaşmak ve derin işbirliği sağlamak amacındayız. Oluşturacağımız katmadeğerin, uluslararası gelişmelerin giderek çok boyutlu bir nitelik kazanmakta olduğu dünyamızda, birikimlerimizi ulusal çıkarlar ve uluslararası değerlerin ortak idealler doğrultusunda kazanımlar getireceğine inanmaktayız” diye konuştu.

Avrupa İşadamları Kulübü Başkanı Zbigniew Roch ise “Türkiye’nin konumu eşsiz. İnsan buradan dünyaya bakınca, güçlü bir ekonomi, dev projeler, büyük yatırımlar görüyor. Avrupa’nın durgun ekonomisine karşılık, burada müthiş bir dinamizm var” dedi. Zirve’nin Onur Konuğu Polonya eski Başbakan Yardımcısı ve Tarım eski Bakanı Roman Jagiellinski; “Türkiye ile ortak değerlerimiz ve ortak ideallerimiz var. Türkiye ile Polonya ekonomik alanda da derinleşmelidir” dedi. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Kıdemli Danışmanı ve Almanya'nın eski Türkiye Büyükelçisi Dr. Wolf-Ruthart Born, ‘Türkiye Ekonomisi ve Yatırım Fırsatları’ üzerine bir sunum yaptı. Zirve sonrasında biraraya gelen yatırımcılar; özellikle yenilebilir enerji başta olmak üzere, inşaat, turizm, petrol, petrol taşımacılığı, turizm, tarım, teknoloji ve Ar-Ge gibi alanlarda 2017’ye kadar yaklaşık 20 milyar dolarlık yatırım fırsatı olduğunu ve bunun ivedilikle reel hale gelmesi gerektiğini belirtti.