Işık Üniversitesi, yenileşim (inovasyon) ve girişimcilik kampına evsahipliği yapacak

Işık Üniversitesi, yenileşimi ve girişimciliği desteklemek üzere InnoCampus ile işbirliği yaptı. İmzalanan işbirliği anlaşmasıyla InnoCampus-Işık FabLab’i 16 Temmuz’da başlayacak yoğun yaz kampıyla hayata geçecek.

Işık Üniversitesi, InnoCampus-Işık FabLab’i ile yenileşim ve girişimcilik kampına evsahipliği yaparak Türkiye’nin yenileşim kültürünün gelişmesine katkı sağlayacak.

Şile Kampüsü’nde yaklaşık 500 m2’lik bir alana üretimhane, eğitim ve toplantı alanları kurulacağını belirten Işık Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Şirin Tekinay, “Bu projeyle ülkemizin 12 yıl gerisinde kaldığı 3. sayısal devrim dediğimiz sayısal yerel bireysel üretimin yayılmasında büyük bir adım atacağız, yaratıcılık ve girişimcilik kültürüne katkıda bulunacağız” dedi.

İlk yıllarda 5, takip eden yıllarda 10, daha sonraki yıllarda ise 15 olmak üzere yılda 15 Start Up’ın Işık Üniversitesi bünyesinde kuluçkalandırılması hedeflenirken yaz kamplarından girişimciliğe de destek verecek şekilde 40 kadar yapıcının yararlanması bekleniyor. Tekinay, FabLab’lerin uluslararası FabLab Ağı’na Açık Erişim esaslarıyla bağlı olduğunu ifade etti.