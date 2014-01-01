İŞKUR ve TİSK’ten işsizliğe karşı güçbirliği

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile GAN TÜRKİYE adına Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), genç istihdamının artırılması ve işverenin ihtiyacına uygun işgücü yetiştirilmesi amacıyla “iş başında eğitim” için güçbirliği yapacak. İŞKUR Genel Müdürü Dr. Nusret Yazıcı ile GAN TÜRKİYE adına TİSK Başkanı Yağız Eyüboğlu, “İşbaşı Eğitim Programı Protokolü”ne İstanbul’da düzenlenen törenle imza attı.

Protokol ile genç işsizlere nitelik kazandırılması ve iş imkanı sağlanması amaçlanıyor. İmza Töreni’nde GAN TÜRKİYE Ağı’na üye, Adecco, Akçansa, Anadolu Isuzu Otomotiv, Anadolu Motor, Arçelik, Aygaz, Bosch Termoteknik, Buga Otis Asansör, Çimsa, Doğuş İnşaat, Dörtel Gümrük, Eyüp Sabri Tuncer, Ford Otosan, Hilton Wordwide Türkiye, İçdaş Çelik, Mercedes Benz Türk, Migros, PharmaVision, Pressmech Progressive, Randstad Türkiye, Rollmech Automotive, Santa Farma İlaç, Söktaş, Tofaş, Tüp Merserize Tekstil şirketlerinin üst düzey yöneticileri de hazır bulundu.

İŞKUR Genel Müdürü Nusret Yazıcı, İstihdam, Sanayi Yatırımı ve Üretimi Destek Paketi’nin nihai amacının Cumhuriyetin 100. yılında işsizliği yüzde 5 seviyesine düşürmek olduğunu söyledi. TİSK Başkanı Yağız Eyüboğlu ise 2014 yılında dünyadaki genç işsiz sayısının 74.7 milyon kişi olduğunu hatırlatarak, “Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) bu sayının 2018’de 75.1 milyona çıkacağını öngörüyor. Ülkemizde Ocak 2015 dönemi itibarıyla genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 20. Geçen yılın aynı döneminde bu oran yüzde 17.7 idi. Bu oran her ne kadar krizin etkilerinden kurtulmaya çalışan bazı gelişmiş ülkelerdeki oranın altında ise de, ortada ‘kırmızı alarm’ veren bir durum var” diye konuştu.