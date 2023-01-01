İŞKUR’dan girişimcilere tam destek

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Girişimcilik Eğitim Programları’yla iş fikri olan herkese girişimciliğe giden yolda destek oluyor.

Kendi işini kurmak ve mevcut işini geliştirmek isteyenlerin başvurduğu Girişimcilik Eğitim Programları ile İŞKUR’a kayıtlı herkesin, kendi iş fikirlerine ilişkin iş planı hazırlamaları ve uygulamaya yönelik gerekli bilgi ve deneyim kazanmaları sağlanıyor. Ayrıca girişimci adayları bu eğitimler sonucunda aldıkları sertifika ile KOSGEB’in vermiş olduğu ‘Yeni Girişimci Desteği’ne başvurulabiliyor. Girişimcilik Eğitim Programı’ndan 2015 yılında 41 bin 907 kişi yararlandı.