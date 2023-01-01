ISO 27001 Nedir? Nasıl Alınır?

Bilgi güvenliği yönetimi sistemlerinin yeterli güvenliğe sahip olup

Bilgi güvenliği yönetimi sistemlerinin yeterli güvenliğe sahip olup olmadığını belirlemek için getirilen bir standart olarak kabul edilmekte olan ISO 27001 işletme sahipleri için son derece önemli bir kavramdır. Bir işletmenin ISO 27001 sahibi olması firmanızın güvenliğinin, müşterilerinize ispatlanmasını sağlamaktadır.

ISO 27001 Ne İşe Yarar?

ISO 27001 belgesi sahibi olması, kuruluşların müşterilerinin gizliliğine ve güvenliğine verdiği önemin bir göstergesi olarak kabul edilir.

· Kuruluş için büyük bir prestij sağlar ve tercih edilirlik oranını arttırır.

· Firmanın, kontrol ve koruma şekillerini kuvvetlendirmesini ve netleştirmesini sağlar.

· Yalnızca kısa bir süre için değil, uzun bir süre boyunca işin varlığını sürdüreceğini gösterir. Yaşanabilecek felaketlerde de işi daha güvenli hale getirir.

· Müşterilerin, firmaya güvenme oranını arttırır ve ISO 270001 belgesine sahip bir firma ile çalışan kişiler bilgilerinin paylaşılmayacağını bilir.

ISO 27001 Nasıl Alınır?

Belgenin alınabilmesi için gerekli olan belli koşullar bulunmaktadır. Bu koşulların tamamının yerine getirilmesinin ardından ISO 27001 belgesi almak adına kuruluşa başvuru yapılır. Başvurunun akabininde, öncelikle belge verilecek olan kuruma ait tüm belgeler incelenir ve olması gerektiği gibi olup olmadığı kontrol edilir. Eğer belgeler, gerektiği gibiyse 2. Aşama başlar ve denetmenler, kurumu ziyaret ederek belgelerde gösterilen sahiplikleri kontrol eder. Eğer bu aşama da başarılı bir şekilde geçirilirse kuruma belge verilir. Ancak işlemler burada bitmez. Alınan ISO 27001 belgesinin geçerlilik süresi 3 yıl olarak belirlenmiştir. Bu 3 yıl içerisinde, yılda 2-3 kere olmak üzere kurum denetlenir ve şartların sağlanmaya devam edildiğinden emin olunur.

ISO 27001 Almak İçin Kimden Yardım Alabilirim?

ISO 270001 belgesi almak için pek çok kurum ve kuruluş bulunmaktadır. Ancak seçeceğiniz danışmanlık ve belgelendirme firmasının, alanında uzman isimlerden oluşması son derece önemlidir. Güvenilir bir firma ile çalıştığınızda, kurumunuz firma tarafından incelenmekte ve tüm eksikler sizinle paylaşılmaktadır. Bu işlemler esnasında, firma çalışanlarının sizinle yaptıkları iş birliği son derece olup süreci kısaltacaktır. Eğer kurumunuzda eksikler var ise; danışmanlık firması tamamlamanız gereken aşamaları sizinle paylaşır ve ardından belgelendirme süreci başlar. Ankara Yenimahalle’de hizmet vermekte olan Macroteknik, ISO danışmanlık ve belgelendirme alanındaki en güvenilir firmaların başında yer almaktadır. Eğer kurumunuz sizin için önemliyse ve prestijinizi arttırmak, rakiplerinizden 1 adım öne geçmek isterseniz Macroteknik ile mutlaka iletişime geçmelisiniz. Güler yüzlü personelleri, size detaylı bilgiyi verecek ve belge alma sürecinizin her aşamasında sizlere yardımcı olacaktır.

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