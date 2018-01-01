İSO Enerji Verimliliği Ödülleri sahiplerini buldu

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO), enerjiyi verimli kullanarak sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayan firmaları teşvik amacıyla düzenlediği “Enerji Verimliliği Ödülleri" sahiplerini buldu.