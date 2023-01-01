İSO Koza’da yaratıcı her fikir, başarı hikayesine dönüşüyor

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) hayata geçirdiği girişimcilik ekosistemi İSO Koza Hızlandırma Programı ile “fikir” olarak yola çıkan yaratıcı girişim projeleri birer başarı hikayesine dönüşüyor.

Katmadeğeri yüksek ve üretim odaklı bir girişimcilik ekosisteminin en önemli sac ayakları olan “girişimci-yatırımcı-sanayici” üçlüsünü buluşturan İSO Koza, tüm paydaşlara çok önemli avantajlar sağlaması ile de fark yaratıyor. Bu yıl 13 girişim projesinin dahil olduğu İSO Koza’da, proje sahiplerine Sanayici Mentörlüğü, Müşteri/Tedarikçi Eşleşmeleri, Yurt Dışı Fuar Desteği, Eğitim, Danışmanlık ve Paylaşımlı Ofis gibi hizmetler sunuluyor. İSO Koza Hızlandırma Programı’nda yer alan 13 girişim: NANOMIK, SIMULARGE, HAGELSON, PHYSHOME, PORIMA-3D FİLAMENT, TÜDYO REFERANS TELEGRAPHER LABS, AXOLOT BIO, STARTER, LUMOS, GOM, MACROSTATIC, KOMPAKT MİKRO KOJENARASYON, MOBİLYA TAKİP.