.ist, .istanbul dönemi başladı

İnternette kullanılacak İstanbul uzantılı yeni .ist (nokta ist) ve .İstanbul (nokta İstanbul) alan adı uzantılarını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tanıttı.

Kadir Topbaş, İstanbul’un güçlü marka değerini dijital platforma taşıdıklarını, dünya çapında kişileri ve işletmeleri İstanbul çatısına aldıklarını söyledi. New York, Berlin, Tokyo, Londra, Roma gibi şehirlerle birlikte kendi alan adlarını kullanan şehirler arasına İstanbul’un da katılmasını çok önemsediklerini vurgulayan Başkan Topbaş, İstanbul’un Türkiye’den ve yakın coğrafyadan alan adı başvurusu yapan tek kent olduğunu söyledi.

Yeni alan adlarını 27 Ocak itibariyle dünyanın tescilli markalarına açtıklarını, 1 Mart’tan itibaren kamu kuruluşları, vakıf, dernek ve STK’lara açacaklarını açıklayan Topbaş, .istanbul ve .ist alan adlarının 10 Mayıs’tan sonra tüm bireysel başvurulara açılacağını söyledi.

Bir internet adresiyle ilgili çok talep olunca müzayede yoluyla satışa çıkartacaklarını da anlatan Topbaş, “En yüksek fiyat verene bu kullanma hakkını vereceğiz. Bu alan adı markalarını şirketimiz Medya A.Ş. yönetecek. Şirketimiz için de önemli bir gelir kaynağı olacak. Bu proje, İstanbul’u tüm dünyaya tanıtacak ve teknolojik gelişimimizi daha da güçlendirecek. Bir dünya markası olarak İstanbul, tüm dünyaya da hayırlı olsun” diye konuştu.