İstanbul gece ulaşım rehberi

İETT, İstanbul’un merkezi noktalarına koyduğu seferler ile İstanbullular’a gece yolculuk yapma imkanı sunuyor. İstanbulluların huzurlu ve güvenli bir şekilde evlerine ulaşması için 11 hatta 116 araç, gece 12 ile sabah 06.000 arasında hizmet veriyor.

Sultanbeyli-Üsküdar (11ÜS), Beykoz-Kadıköy (15F), Sarıyer-Hacıosman-Mecidiyeköy-Taksim (25G), Taksim-Atatürk Havalimanı (TH-1), Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı (SG-1), Taksim- Sabiha Gökçen Havalimanı (SG-2), Tuzla- Kadıköy (130A), Sabiha Gökçen Havalimanı-Kurtköy-Kadıköy (E-10), Sabiha Gökçen Havalimanı 4. Levent Metro (E-3), Rumeli Feneri/Garipçe-Taksim (40), otobüsleri ve Beylikdüzü-Söğütlüçeşme metrobüs seferleriyle birlikte toplamda 11 hatta gece seferleri düzenleniyor. 15 F numaralı Beykoz-Kadıköy hattı gece güzergahı gündüzden farklı olarak Üsküdar’a, 11ÜS numaralı otobüs ise Ümraniye'ye uğrayarak yolculara kolay ulaşım imkanı sunuyor. Rumeli Feneri/Garipçe-Taksim(40) ve Sarıyer-Hacıosman-Mecidiyeköy-Taksim(25G) otobüsü ise sadece gece çalışıyor.